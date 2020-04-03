- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Bir Zamanlar Çukurova 62. bölümünde Fekeli ve Çetin pusuya düşüyor
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 62. bölümünde Fekeli ve Çetin pusuya düşüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne. Fekeli ve Çetin pusuya düşüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.