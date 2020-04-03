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03.04.2020

Bir Zamanlar Çukurova 62. bölümünde Fekeli ve Çetin pusuya düşüyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 62. bölümünde Fekeli ve Çetin pusuya düşüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne. Fekeli ve Çetin pusuya düşüyor.

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