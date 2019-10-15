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15.10.2019
Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyordu. 39. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 40'ıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 40'ıncı bölüm fragmanında "Gönlümüzde hiçbir şey gizli kalmaz; ama cam gibi olduğu için çabuk kırılır!" sözü dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 40. yeni bölüm fragmanı...
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