Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı | ''Seni çok sevdim Züleyha...''

Bir Zamanlar Çukurova 88. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanıyla olay oldu. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına, ''Seni çok sevdim Züleyha...'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 88. bölüm fragmanı...