Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan yeni fragmanıyla büyük ses getirdi. Hünkar Yaman'ın hayatının kaybetmesi Adana'da şok etkisi yarattı. Hünkar Yaman'la sevdası yarım kalan Fekeli'nin "Yaman Hanım yok, bundan sonrası yok..." sözleri fragmana damga vurdu. Diziseverler 'Bir Zamanlar Çukurova fragman yayınlandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...