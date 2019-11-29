Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı izle! | Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin teklifi herkesi şoke ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin şoke eden teklifi| ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 47. yeni bölüm fragmanları büyük bir merakla bekleniyordu. 46. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 47. yeni bölüm 1. fragmanı da yayınlandı. 47. yeni bölümde Fekeli'nin Hünkar Yaman'a söylediği, "40 yıl önce sana sormam icap eden soruyu sormak için geldim... Benimle evlenir misin?" sözü dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 47. yeni bölümünün ilk fragmanı...