29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.11.2019

Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı izle! | Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin teklifi herkesi şoke ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin şoke eden teklifi| ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 47. yeni bölüm fragmanları büyük bir merakla bekleniyordu. 46. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 47. yeni bölüm 1. fragmanı da yayınlandı. 47. yeni bölümde Fekeli'nin Hünkar Yaman'a söylediği, "40 yıl önce sana sormam icap eden soruyu sormak için geldim... Benimle evlenir misin?" sözü dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 47. yeni bölümünün ilk fragmanı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm tek parça izle
Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm tek parça izle
Züleyha'nın gözyaşları! | Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm
Züleyha'nın gözyaşları! | Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm
Bakıyorum çok mesutsun! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Bakıyorum çok mesutsun! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Behice ve Züleyha kozlarını paylaşıyor! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Behice ve Züleyha kozlarını paylaşıyor! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Bir Zamanlar Çukurova dizisine damga vuran Gülden Karaböcek şarkısı
Bir Zamanlar Çukurova dizisine damga vuran Gülden Karaböcek şarkısı
Demir hesap soruyor! | Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm
Demir hesap soruyor! | Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm
Yılmaz, Fekeli ile konuşmaya gidiyor! | Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm
Yılmaz, Fekeli ile konuşmaya gidiyor! | Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm
Şermin ve Hatip basılıyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Şermin ve Hatip basılıyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Senden korkan senin gibi olsun! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Senden korkan senin gibi olsun! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm izle!
Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm izle!
Daha Fazla Video Göster