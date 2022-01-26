Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı izle | "Nasıl gizlersiniz benden böyle bir şeyi?!"

Bir Zamanlar Çukurova 121. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmana "Nasıl gizlersiniz benden böyle bir şeyi?!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı...

Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumuyor

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur. Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.

Çolak Ağa'nın gelişi dengeleri değiştiriyor

Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar. Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner.

Fikret için intikam zamanı

Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar. Silahını alıp Abdülkadir'in peşine düşen Fikret'in önünde kimse duramaz.