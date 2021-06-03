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Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı

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Giriş: 03.06.2021 12:20
Güncelleme:03.06.2021 12:23
Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv'de ekrana yolculuğuna başlayan 'Baş Belası'dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.
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Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı
Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı
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Yeni Dizi Baş Belası yakında atv'de
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