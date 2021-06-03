- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyayı salladı
Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv'de ekrana yolculuğuna başlayan 'Baş Belası'dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.