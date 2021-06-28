Baş Belası 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Baş Belası yeni bölüm fragmanı

Baş Belası 3. bölüm fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi Baş Belası, ilk iki bölümüyle tam puan aldı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken dizinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Baş Belası'nın yeni bölüm tanıtımına, "Konuşarak her şey çözülseydi, hapishanelerde kimse olmazdı!" sözleri damga vurdu. Baş Belası 3. bölüm fragmanı...