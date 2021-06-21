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Baş Belası 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Baş Belası yeni bölüm fragmanı

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Giriş: 21.06.2021 11:21
Güncelleme:21.06.2021 11:23
Atv'nin yeni dizisi Baş Belası, ilk bölümüyle tam puan aldı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen ve reyting yarışına zirvede başlayan dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş Belası'nın yeni bölüm tanıtımına, "Bu işte beraberiz, o insanlar benim hayatımı mahvetti!" sözleri damga vurdu. Baş Belası 2. bölüm fragmanı...
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