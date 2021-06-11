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Baş Belası 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yapımını ise ARC Film'in yaptığı Baş Belası, 20 Haziran'da ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi. İşte Baş Belası ilk bölüm fragmanı...