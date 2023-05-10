10 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Aldatmak Videoları Aldatmak 30. bölüm fragmanı izle | ''Anne ben hayatımı geri istiyorum!''

Aldatmak 30. bölüm fragmanı izle | ''Anne ben hayatımı geri istiyorum!''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2023 13:33
Güncelleme:10.05.2023 13:33
Aldatmak 30. bölüm yeni fragmanı! Her hafta izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 30. bölüm fragmanına, ''Anne ben hayatımı geri istiyorum!'' sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Mualla söyledikleriyle Güzide'nin bütün dünyasını alt üst eder. Kızını yalnız bırakmamaya kararlı olan Güzide bir çıkış yolu bulmak için harekete geçer. Oylum, annesinin desteğini arkasında hissetmesiyle birlikte ailesine sıkıca kenetlenir. Güzide ve çocukları çözüm arayışındayken, ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık'tan onlara büyük bir yardım gelir. Ancak bu yardım, Sezai'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

Sezai, Tarık ile ilgili öğrendiklerinden sonra geçmişin hesabını kapatmak için soluğu onun yanında alır. Güzide, Ozan ve Oylum buldukları çözüm yolu için büyük bir plan kurarlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’’Anne ben hayatımı geri istiyorum!’’
''Anne ben hayatımı geri istiyorum!''
Hamile kızınıza gönlünüze göre bir kısmet bulursunuz inşallah!
"Hamile kızınıza gönlünüze göre bir kısmet bulursunuz inşallah!"
Ne kızına kavuşabileceksin ne de Güzide’yi elimden alabileceksin!
"Ne kızına kavuşabileceksin ne de Güzide'yi elimden alabileceksin!"
Ozan yoğun bakımda...
"Ozan yoğun bakımda..."
Evimi almaya geldim Tarık...
"Evimi almaya geldim Tarık..."
O herifi sevmiyorsun Oylum biliyorum!
"O herifi sevmiyorsun Oylum biliyorum!"
Tarık kalp krizi geçirmiş
"Tarık kalp krizi geçirmiş"
Aldatmak yeni bölüm fragmanı
Aldatmak yeni bölüm fragmanı
Nasıl yaparsın Güzide bunu?
"Nasıl yaparsın Güzide bunu?"
Siz davasını satmış eski bir hakimsiniz!
"Siz davasını satmış eski bir hakimsiniz!"
Benimle uğraşmaya devam edersen hayatını karartacağım!
"Benimle uğraşmaya devam edersen hayatını karartacağım!"
O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!
"O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!"
Daha Fazla Video Göster