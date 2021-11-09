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Müge Anlı'da aranan Hanife Fındık'ın eşi kendisini odaya kapattı

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Giriş: 09.11.2021 17:00
Güncelleme:09.11.2021 17:01
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan olay şaşkınlık yarattı. 8 Ekim’de ortadan kaybolan Hanife Fındık’ın eşi Bayram Fındık, muhabirlerin sorularını duyunca kendisini odaya kilitledi. O anlar milyonları şoke etti. Muhabir, Bayram Bey'den eşinin kaçtığı kişinin numarasını istedikleri zaman kendisini odaya kapattığını, kendilerini evden de kovmadığını söyledi. Bayram Bey odanın kapısını aralayıp kendisine kimsenin inanmadığını, güvenilmediğini, karşıdaki kişiye güvenildiğini belirtip şahit de bulabileceğini, eşinin kendi iradesi ile gittiğine emin olduğunu belirtti.
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