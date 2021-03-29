CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Mart Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Mart Pazartesi canlı yayın izle - 29.03.2021

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Giriş: 29.03.2021 10:27
Güncelleme:29.03.2021 10:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Emel Şimşek ve erkek arkadaşının akılalmaz olayları! 17 yaşında 16 bıçak darbesi! Karnındaki bebeğiyle can verdi! Sezen Ünlü’nün babası canlı yayında! Herkes onu konuştu, p kayıplara karıştı! Yaşananlar için ne diyor? İddiaların odağındaki Fatih Sönmez yayında! İstanbul’da kaybolan 17 yaşındaki Umut’la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Emel Şimşek ve erkek arkadaşının akılalmaz olayları! 17 yaşında 16 bıçak darbesi! Karnındaki bebeğiyle can verdi! Sezen Ünlü'nün babası canlı yayında! Herkes onu konuştu, p kayıplara karıştı! Yaşananlar için ne diyor? İddiaların odağındaki Fatih Sönmez yayında! İstanbul'da kaybolan 17 yaşındaki Umut'la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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29 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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