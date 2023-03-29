Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 78 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiası! Bir yanda komşusu, diğer tarafta çocukluk aşkı, iddia sahipleri, şüphe noktaları... Döndü Boztepe cinayete mi kurban gitti? Hayriye Şahin için karşı karşıya geldiler, canlı yayında yüzleştiler! Çarpıcı iddialar, arada kalan bir evlat, karşılıklı suçlamalar... Genç kız ve iddiaların odağındaki amca ve hala canlı yayında! Babaanne ve dedenin torun endişesi, havlayan evlat, akıllara durgunluk veren olaylar, sevindiren gelişme! Er çiftinin evlat ve torun mücadelesi! Nişan attı, yeni aşklara yelken açtı, fabrikatör sandığı sevgilisi kandırdı, kaybedilen on binlerce lira... Hülya Öztürk’ün dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 78 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiası! Bir yanda komşusu, diğer tarafta çocukluk aşkı, iddia sahipleri, şüphe noktaları... Döndü Boztepe cinayete mi kurban gitti? Hayriye Şahin için karşı karşıya geldiler, canlı yayında yüzleştiler! Çarpıcı iddialar, arada kalan bir evlat, karşılıklı suçlamalar... Genç kız ve iddiaların odağındaki amca ve hala canlı yayında! Babaanne ve dedenin torun endişesi, havlayan evlat, akıllara durgunluk veren olaylar, sevindiren gelişme! Er çiftinin evlat ve torun mücadelesi! Nişan attı, yeni aşklara yelken açtı, fabrikatör sandığı sevgilisi kandırdı, kaybedilen on binlerce lira... Hülya Öztürk'ün dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.