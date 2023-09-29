Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Eylül Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; kavga ettiği kocasının yanından kayboldu! Tayfur yanından kaybolan karısını aradı mı? Issız bir gece, tehlikeli noktalar... Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; kavga ettiği kocasının yanından kayboldu! Tayfur yanından kaybolan karısını aradı mı? Issız bir gece, tehlikeli noktalar... Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...