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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Aralık Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 29.12.2022 10:30
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir anne! Komşu değil adeta bela! Belli bir yaşın üstündeki kadınlar, yanıt arayan soru! Arife Gökçe’nin kaybında cinayet şüphesi! Günlerdir ulaşılamayan genç kadın, sahte doktorun yanında mı tesir altında mı? Emriye’nin kaybı! Gürcistan’dan Türkiye’ye uzanan bir kayıp! Tedavi için Artvin’e geldi, misafir olarak kaldığı evden çıkıp kayıplara karıştı! Gürcü kadının kaybı! 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir anne! Komşu değil adeta bela! Belli bir yaşın üstündeki kadınlar, yanıt arayan soru! Arife Gökçe'nin kaybında cinayet şüphesi! Günlerdir ulaşılamayan genç kadın, sahte doktorun yanında mı tesir altında mı? Emriye'nin kaybı! Gürcistan'dan Türkiye'ye uzanan bir kayıp! Tedavi için Artvin'e geldi, misafir olarak kaldığı evden çıkıp kayıplara karıştı! Gürcü kadının kaybı! 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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29 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Aralık Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Aralık Perşembe
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