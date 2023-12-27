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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 27.12.2023 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ensesine aldığı kurşun darbesiyle öldürüldü, canlı yayında cinayeti itiraf eden katil zanlısı, gözaltılar, hareketli dakikalar, düğüm noktası, kuşku uyandıran detaylar! Mustafa Hakkulu cinayetindeki gelişmeler! Gençliğinin baharında sırra kadem bastı! Ailesinin hedefindeki baba, eşi kızları yeğeni her biri ondan şüpheleniyor! Yoksa arkadaş kurbanı mı? İhbar niteliğinde ifadeler! Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Belgeselleri aratmayan bir olay! Kocası tarafından terk edildi, ne bulduysa evine istifledi! Yaşanamaz bir evde yaşayan anne kız, yığıntılar arasındaki hayal kırıklıkları! Kumru ailesinin hayrete düşüren hayat öyküsü! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ensesine aldığı kurşun darbesiyle öldürüldü, canlı yayında cinayeti itiraf eden katil zanlısı, gözaltılar, hareketli dakikalar, düğüm noktası, kuşku uyandıran detaylar! Mustafa Hakkulu cinayetindeki gelişmeler! Gençliğinin baharında sırra kadem bastı! Ailesinin hedefindeki baba, eşi kızları yeğeni her biri ondan şüpheleniyor! Yoksa arkadaş kurbanı mı? İhbar niteliğinde ifadeler! Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Belgeselleri aratmayan bir olay! Kocası tarafından terk edildi, ne bulduysa evine istifledi! Yaşanamaz bir evde yaşayan anne kız, yığıntılar arasındaki hayal kırıklıkları! Kumru ailesinin hayrete düşüren hayat öyküsü! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 27 Aralık Çarşamba
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