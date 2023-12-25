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Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 25.12.2023 10:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; arabasını bıraktı, bir daha izine rastlanmadı! Ayrıldığı ama kopamadığı eşi neden suçlanacağını düşündü? İzaha muhtaç detaylar, terse düşen savunmalar, kilit nokta, tedirgin eden olaylar... Mustafa Hakkulu ile ilgili sıcak gelişme! Karısının cinayetle suçladığı koca, evlatlarının şüphelendiği baba... Yıllar sonra canlı yayında yüzleştiler! Uzak Doğu’ya uzanan uzak iddialar! Cinayet nasıl aklına geldi? Yayın ihbar kabul edildi, Mevlüt Ozan Atlar’ın şüpheli kaybı! 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İhanet ağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeyen iddialar... İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; arabasını bıraktı, bir daha izine rastlanmadı! Ayrıldığı ama kopamadığı eşi neden suçlanacağını düşündü? İzaha muhtaç detaylar, terse düşen savunmalar, kilit nokta, tedirgin eden olaylar... Mustafa Hakkulu ile ilgili sıcak gelişme! Karısının cinayetle suçladığı koca, evlatlarının şüphelendiği baba... Yıllar sonra canlı yayında yüzleştiler! Uzak Doğu'ya uzanan uzak iddialar! Cinayet nasıl aklına geldi? Yayın ihbar kabul edildi, Mevlüt Ozan Atlar'ın şüpheli kaybı! 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İhanet ağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeyen iddialar... İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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25 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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