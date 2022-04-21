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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Nisan Perşembe canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
21 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yayla evinde cinayet, 3 kardeş komşu, tek görgü tanığı, kıskançlık, öfke, husumet... Durmuş Yanmaz'ın katili kim? Genç bir kızın anne ve abla özlemi, yıllar süren hasret, 24 yıllık gerçek... Biyolojik ailesini arayan Ayla Eda Atar! Erkek arkadaşıyla buluştu, bir daha haber alınamadı! Endişe ve şüphe, günler süren sessizlik... 23 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme! Kayıp yoğun bakım hemşiresi, nöbet odasındaki not, geniş çaplı arama çalışmaları... Muhammed Aslan'la ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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