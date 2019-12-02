Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Aralık Pazartesi tek parça kesintisiz izle | Müge Anlı'da bugün - 02.12.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine birbirinden esrarengiz konulara değinildi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Aralık Pazartesi) neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...