CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Mart Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; suya mı atladı, izini mi kaybettirdi? 53 yaşındaki Şahap Örcü’nün şüpheli kaybı! Palu ailesi davasında mahkeme ne karar verdi? 20 gündür kayıp olan Şahap Örcü’nün köprüye birlikte gittiği arkadaşı Mehmet Ali Tunç canlı yayında! Müge Anlı’da yaşanan son dakikaları son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; suya mı atladı, izini mi kaybettirdi? 53 yaşındaki Şahap Örcü'nün şüpheli kaybı! Palu ailesi davasında mahkeme ne karar verdi? 20 gündür kayıp olan Şahap Örcü'nün köprüye birlikte gittiği arkadaşı Mehmet Ali Tunç canlı yayında! Müge Anlı'da yaşanan son dakikaları son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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