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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Haziran Salı canlı yayın izle

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Giriş: 15.06.2021 10:45
Güncelleme:15.06.2021 10:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Bahtiyar Akça’ya ne oldu? Kocaeli’den kayboldu, kocasını dövüyor mu? Bir başka kadın iddiası... Cesur Bölükbaşı ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Bahtiyar Akça'ya ne oldu? Kocaeli'den kayboldu, kocasını dövüyor mu? Bir başka kadın iddiası... Cesur Bölükbaşı ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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