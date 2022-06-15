Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Amasya’da karanlık gece, genişletilen soruşturma! Ölüm kıyısına kim götürdü? Muhammet Burhan cinayetinde yanıt arayan sorular! 2 yıldır haber alınamayan genç bir anne, cinayet şüphelisi sevgili, gözaltında ikinci gün! Sevil Kutlu’nun şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Amasya'da karanlık gece, genişletilen soruşturma! Ölüm kıyısına kim götürdü? Muhammet Burhan cinayetinde yanıt arayan sorular! 2 yıldır haber alınamayan genç bir anne, cinayet şüphelisi sevgili, gözaltında ikinci gün! Sevil Kutlu'nun şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.