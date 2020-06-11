Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 7 yıldır kayıp bir adam, şüphelerin odağında bir kuzen! Levent Karaduman’ın şüpheli kaybı! Sinop’taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 7 yıldır kayıp bir adam, şüphelerin odağında bir kuzen! Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı! Sinop'taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.