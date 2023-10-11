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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 11.10.2023 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ekim 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasının yanından kaybolan bir kadın, yanından kaybolan karısını aramayan koca, çelişkili açıklamalar, uçurumun kenarında karanlık gece... 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Aşkı olsun istedi, 670 bin TL’sinden oldu! Taraflar uzlaşacak mı? 58 yaşındaki Ayşe Kaya’nın dolandırılma iddiası! Kayıp bir adam, kocasının kaybından kocasını sorumlu tutan bir eş, geçmişten gelen öfke! Hüseyin Bulkaz’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ekim 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasının yanından kaybolan bir kadın, yanından kaybolan karısını aramayan koca, çelişkili açıklamalar, uçurumun kenarında karanlık gece... 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Aşkı olsun istedi, 670 bin TL'sinden oldu! Taraflar uzlaşacak mı? 58 yaşındaki Ayşe Kaya'nın dolandırılma iddiası! Kayıp bir adam, kocasının kaybından kocasını sorumlu tutan bir eş, geçmişten gelen öfke! Hüseyin Bulkaz'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 11 Ekim Çarşamba
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