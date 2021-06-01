Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (01 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 01 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Acı bir son! Cinayetteki soru işaretleri... Fatma Öz cinayetindeki yeni ayrıntılar! Hiçbir izlerine rastlanamayan iki eski eş... Yıllar önceye uzanan bir başka kayıp! Genç kadını ağabeyleri mi öldürdü? Havva Turhan'ın kızı canlı yayında! Hastanede evlatlık verdi. 41 yıl boyunca ne gözyaşı dindi ne hasreti... Oğlunu arayan Serap Özdoğan'ın öyküsü... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (01 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

01 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Acı bir son! Cinayetteki soru işaretleri... Fatma Öz cinayetindeki yeni ayrıntılar! Hiçbir izlerine rastlanamayan iki eski eş... Yıllar önceye uzanan bir başka kayıp! Genç kadını ağabeyleri mi öldürdü? Havva Turhan'ın kızı canlı yayında! Hastanede evlatlık verdi. 41 yıl boyunca ne gözyaşı dindi ne hasreti... Oğlunu arayan Serap Özdoğan'ın öyküsü... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 01 HAZİRAN CANLI İZLE

01 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.