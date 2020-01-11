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11.01.2020

Milyoner yarışmasına damga vuran Ümmü Gülsün'ün 125 bin TL'lik soruya verdiği yanıt! - 11.01.2020

ATV ekranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Ümmü Gülsün, Milyoner yarışmasında bir ilki yaşattı. Türkiye'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ümmü Gülsün, 9 soruya doğru cevap vererek 10. soruyu açtırmayı başardı. Milyoner'de 10. soru olarak, "Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?" sorusu soruldu. İşte başarılı yarışmacı Ümmü Gülsün'ün verdiği yanıt!
Milyoner'de Ümmü Gülsün'ün 125 bin TL'lik soruya verdiği yanıt!
Milyoner'de Ümmü Gülsün'ün 125 bin TL'lik soruya verdiği yanıt!
Milyoner'de bir ilk! Ümmü Gülsün yarışmaya damga vurdu!
Milyoner'de bir ilk! Ümmü Gülsün yarışmaya damga vurdu!
Asu Maralman, Kim Milyoner Olmak İster'de!
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