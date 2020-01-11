Milyoner yarışmasına damga vuran Ümmü Gülsün'ün 125 bin TL'lik soruya verdiği yanıt! - 11.01.2020

ATV ekranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Ümmü Gülsün, Milyoner yarışmasında bir ilki yaşattı. Türkiye'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ümmü Gülsün, 9 soruya doğru cevap vererek 10. soruyu açtırmayı başardı. Milyoner'de 10. soru olarak, "Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?" sorusu soruldu. İşte başarılı yarışmacı Ümmü Gülsün'ün verdiği yanıt!