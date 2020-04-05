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05.04.2020

Marcel Pohl sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Melis Hanım, 125.000 TL değerindeki soruya ne yanıt verdi? - 04.04.2020

Marcel Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Marcel Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için kendisine dava açıp kazanmıştır?

A: 1

B: 3

C: 5

D: 7

Doğru cevap:B: 3

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