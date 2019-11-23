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23.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran soru - 23.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster 23 Kasım Cumartesi yeni bölümünde sorulan soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Milyoner'de Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu. Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı. İmirzalıoğlu, "Tuncel Kurtiz'in sesini duymak beni derinden etkiledi." ifadelerini kullandı. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olan Ezel'in başkarakteri 'Ezel Bayraktar'a Kenan İmirzalıoğlu hayat verdi. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'na, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Yiğit Özşener ve Barış Falay da eşlik etmişti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru...
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