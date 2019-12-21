Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru! | Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm - 21.12.2019

Kim Milyoner Olmak İster 21 Aralık son bölümde 125.000 TL değerindeki soruya Aziz Bey ne yanıt verdi? Aziz Bey 125.000 TL değerindeki; Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? sorusuna yanıt verdi. Kenan İmirzaloğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmadan en özel videolar ahaber.com.tr adresinde.. İşte fenomen yarışma programının son bölümünde yaşanan en özel anlar!