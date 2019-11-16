Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettiren "Ezel" sorusu - 16.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster 16 Kasım Cumartesi yeni bölümünde sorulan soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Seçil Hanım'a sorulan "Ezel' adlı dizisinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettirdi. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olan Ezel'in başkarakteri 'Ezel Bayraktar'a Kenan İmirzalıoğlu hayat verdi. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'na, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Yiğit Özşener ve Barış Falay da eşlik etmişti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru....