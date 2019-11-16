17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettiren "Ezel" sorusu - 16.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster 16 Kasım Cumartesi yeni bölümünde sorulan soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Seçil Hanım'a sorulan "Ezel' adlı dizisinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettirdi. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olan Ezel'in başkarakteri 'Ezel Bayraktar'a Kenan İmirzalıoğlu hayat verdi. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'na, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Yiğit Özşener ve Barış Falay da eşlik etmişti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru....
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'na sürpriz Ezel sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'na sürpriz "Ezel" sorusu
Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm tek parça tamamını full izle
Kenan İmirzalıoğlu'na Deli Yürek sürprizi
Kenan İmirzalıoğlu'na "Deli Yürek" sürprizi
Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 840. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster 840. bölüm tek parça tamamını full izle
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde ilk soruda elenen yarışmacının cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde ilk soruda elenen yarışmacının cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster 839. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 839. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ters köşe yapan Münir Özkul sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ters köşe yapan Münir Özkul sorusu
Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüme damga vuran yarışmacı!
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüme damga vuran yarışmacı!
Daha Fazla Video Göster