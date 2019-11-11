Kenan İmirzalıoğlu'na "Deli Yürek" sürprizi - 11.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster 11 Kasım Pazartesi yeni bölümünde sorulan soru Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettirdi! Eray Bey'e sorulan "Yusuf Miroğlu, hangi televizyon dizisinin başkarakteridir?" Kenan İmirzalıoğlu'nu tebessüm ettirdi. Yusuf Miroğlu, 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinin baş karakteriydi. Kenan İmirzalıoğlu tarafından canlandırılmıştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan o soru...