UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. C Grubu’nda Karadağ ile Letonya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Karadağ, hanesine 3 puan yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Karadağ ile Letonya, gruptaki sıralamayı ve puan durumunu yakından ilgilendiren mücadelede kozlarını paylaştı. İki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak için kıyasıya mücadele etti.

KARŞILIKLI GOLLERİN ARDINDAN KAZANAN KARADAĞ OLDU

Yüksek tempoda geçen ve karşılıklı gollere sahne olan mücadelede Karadağ, Letonya'yı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Karadağ hanesine 3 puan yazdırırken Letonya, deplasmandan puansız döndü.