Beyaz Rusya deplasmanda kazandı! San Marino'yu 2-0 mağlup etti
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UEFA Uluslar Ligi C1 Grubu'nun 5. haftasında Beyaz Rusya, deplasmanda San Marino'yu 2-0 mağlup etti. San Marino Stadium'da oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Beyaz Rusya, puanını 10'a yükseltti.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup'un 5. haftasında San Marino ile Beyaz Rusya karşı karşıya geldi.
San Marino Stadium'da saat 22.45'te başlayan mücadele, konuk ekip Beyaz Rusya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmaya 7 puanla ikinci sırada çıkan Beyaz Rusya, San Marino karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle puanını 10'a yükseltti.
Ev sahibi San Marino ise sahadan puansız ayrılarak gruptaki beşinci maçında da galibiyetle tanışamadı.