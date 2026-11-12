-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk'tan 2 gollü galibiyet! Finlandiya'yı mağlup etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk'tan 2 gollü galibiyet! Finlandiya'yı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi C1 Grubu'nun 5. haftasında Arnavutluk, sahasında Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Air Albania Stadium'da oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Arnavutluk, puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Arnavutluk ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Air Albania Stadium'da saat 22.45'te başlayan mücadele, ev sahibi Arnavutluk'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya 9 puanla lider giren Arnavutluk, Finlandiya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.

Ev sahibi ekip, bu sonuçla C1 Grubu'ndaki liderliğini korudu.

Mücadele öncesinde 7 puanla üçüncü sırada bulunan Finlandiya, Arnavutluk deplasmanından puansız ayrıldı.

Finlandiya, gruptaki beşinci maçının ardından 7 puanda kaldı.

Beyaz Rusyadan deplasmanda 2 gollü galibiyet!Beyaz Rusyadan deplasmanda 2 gollü galibiyet! BEYAZ RUSYA'DAN DEPLASMANDA 2 GOLLÜ GALİBİYET!
Karadağ’dan kritik maçta galibiyetKaradağ’dan kritik maçta galibiyet KARADAĞ'DAN KRİTİK MAÇTA GALİBİYET
Beyaz Rusyadan deplasmanda 2 gollü galibiyet!Beyaz Rusyadan deplasmanda 2 gollü galibiyet! BEYAZ RUSYA'DAN DEPLASMANDA 2 GOLLÜ GALİBİYET!

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Önceki Haber
Belçika yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'dan dikkat çeken sözler! Arda Güler vurgusu
Belçika yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'dan dikkat çeken sözler! Arda Güler vurgusu
C Grubu’nda nefes kesen mücadele! Karadağ, Letonya’yı 2-1 mağlup etti!
Sonraki Haber
C Grubu’nda nefes kesen mücadele! Karadağ, Letonya’yı 2-1 mağlup etti!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın