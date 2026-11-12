UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk'tan 2 gollü galibiyet! Finlandiya'yı mağlup etti
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UEFA Uluslar Ligi C1 Grubu'nun 5. haftasında Arnavutluk, sahasında Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Air Albania Stadium'da oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Arnavutluk, puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Arnavutluk ile Finlandiya karşı karşıya geldi.
Air Albania Stadium'da saat 22.45'te başlayan mücadele, ev sahibi Arnavutluk'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmaya 9 puanla lider giren Arnavutluk, Finlandiya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.
Ev sahibi ekip, bu sonuçla C1 Grubu'ndaki liderliğini korudu.
Mücadele öncesinde 7 puanla üçüncü sırada bulunan Finlandiya, Arnavutluk deplasmanından puansız ayrıldı.
Finlandiya, gruptaki beşinci maçının ardından 7 puanda kaldı.