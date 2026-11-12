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Matadorlar 2 attı 3 aldı! İspanya, Çekya deplasmanında hata yapmadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Matadorlar 2 attı 3 aldı! İspanya, Çekya deplasmanında hata yapmadı

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup’un beşinci hafta mücadelesinde İspanya, deplasmanda karşılaştığı Çekya’yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un beşinci haftasında Çekya ile İspanya karşı karşıya geldi.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Letná Hill Stadı'nda oynanan kritik mücadeleyi, Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanović yönetti. İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşma, yüksek tempolu anlara sahne oldu.

Matadorlar 2 attı 3 aldı! İspanya, Çekya deplasmanında hata yapmadı - 1

3 PUAN MATADORLARIN

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede iki gol bulan İspanya, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

DEV MÜCADELE A HABER EKRANLARINDAN CANLI YAYINLANDI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı A Haber ekranlarına taşındı. Çekya ile İspanya arasındaki kritik mücadele, A Haber'den canlı, naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

İSPANYA ÇEKYA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ

BAENA HATA YAPMADI

İspanya, Alex Baena'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İSPANYA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

İSPANYA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

İspanya'nın Yeremy Pino ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İSPANYA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İSPANYA SON NOKTAYI KOYDU

İspanya, 90+6. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golle Çekya karşısında farkı ikiye çıkardı.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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