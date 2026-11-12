Matadorlar 2 attı 3 aldı! İspanya, Çekya deplasmanında hata yapmadı
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup’un beşinci hafta mücadelesinde İspanya, deplasmanda karşılaştığı Çekya’yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un beşinci haftasında Çekya ile İspanya karşı karşıya geldi.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Letná Hill Stadı'nda oynanan kritik mücadeleyi, Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanović yönetti. İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşma, yüksek tempolu anlara sahne oldu.
3 PUAN MATADORLARIN
Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede iki gol bulan İspanya, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
DEV MÜCADELE A HABER EKRANLARINDAN CANLI YAYINLANDI
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı A Haber ekranlarına taşındı. Çekya ile İspanya arasındaki kritik mücadele, A Haber'den canlı, naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
BAENA HATA YAPMADI
İspanya, Alex Baena'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
İSPANYA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI
İspanya'nın Yeremy Pino ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İSPANYA SON NOKTAYI KOYDU
İspanya, 90+6. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golle Çekya karşısında farkı ikiye çıkardı.