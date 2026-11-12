Matadorlar 2 attı 3 aldı! İspanya, Çekya deplasmanında hata yapmadı

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup’un beşinci hafta mücadelesinde İspanya, deplasmanda karşılaştığı Çekya’yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.