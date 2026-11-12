Uluslar Ligi'nde İtalya'dan Fransa'ya 3 gol! Liderliği ele geçirdi
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede İtalya, konuk ettiği Fransa'yı 3-1 mağlup etti ve Uluslar A Ligi 1. Grup'ta liderliği aldı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 1. Grup'ta İtalya, sahasında Fransa'yı ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden İtalya, kritik bir galibiyete imza atarak grubun zirvesine yerleşti.
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
FRANSA PERDEYİ AÇTI
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Fransa, M. Olise 'nin 10. dakikada attığı golle İtalya karşısında skoru 1-0'a getirdi.
İTALYA HEMEN CEVAP VERDİ!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, F. Esposito 'nun 26. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 1-1'e getirdi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
İTALYA ÖNE GEÇTİ!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, D. Frattesi'nin 63. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 2-1'e getirdi.
İTALYA LİDERLİĞE KOŞUYOR
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, F. Esposito'nun 75. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 3-1'e getirdi.
FRANSA'DA RAKİP TÜRKİYE
Bu sonuçla İtalya puanını 10 yaparak liderliğe yükselirken, aynı puanda kalan Fransa ise ikinci sırada yer aldı.
Grubun 6. maçında İtalya deplasmanda Belçika ile oynayacak. Fransa ise, A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek.