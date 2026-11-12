Uluslar Ligi'nde İtalya'dan Fransa'ya 3 gol! Liderliği ele geçirdi

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede İtalya, konuk ettiği Fransa'yı 3-1 mağlup etti ve Uluslar A Ligi 1. Grup'ta liderliği aldı.