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Uluslar Ligi'nde İtalya'dan Fransa'ya 3 gol! Liderliği ele geçirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde İtalya'dan Fransa'ya 3 gol! Liderliği ele geçirdi

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede İtalya, konuk ettiği Fransa'yı 3-1 mağlup etti ve Uluslar A Ligi 1. Grup'ta liderliği aldı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 1. Grup'ta İtalya, sahasında Fransa'yı ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden İtalya, kritik bir galibiyete imza atarak grubun zirvesine yerleşti.

Uluslar Ligi'nde İtalya'dan Fransa'ya 3 gol! Liderliği ele geçirdi - 1

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

FRANSA PERDEYİ AÇTI

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Fransa, M. Olise 'nin 10. dakikada attığı golle İtalya karşısında skoru 1-0'a getirdi.

İTALYA HEMEN CEVAP VERDİ!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, F. Esposito 'nun 26. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 1-1'e getirdi.

İTALYA'DAN FRANSA'YA ANINDA CEVAP!

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

İTALYA ÖNE GEÇTİ!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, D. Frattesi'nin 63. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 2-1'e getirdi.

İTALYA FRATTESİ İLE FRANSA KARŞISINDA ÖNDE!

İTALYA LİDERLİĞE KOŞUYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, F. Esposito'nun 75. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 3-1'e getirdi.

İTALYA LİDERLİĞE KOŞUYOR! FRANSA KARŞISINDA FARKI 2'YE ÇIKARDILAR

Uluslar Ligi'nde İtalya'dan Fransa'ya 3 gol! Liderliği ele geçirdi - 2

FRANSA'DA RAKİP TÜRKİYE

Bu sonuçla İtalya puanını 10 yaparak liderliğe yükselirken, aynı puanda kalan Fransa ise ikinci sırada yer aldı.

Grubun 6. maçında İtalya deplasmanda Belçika ile oynayacak. Fransa ise, A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek.

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#Fransa #İtalya
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