Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadı'nda kozlarını paylaştı. İngiltere'nin çeyrek final biletini almayı, Hırvatistan'ın ise kötü gidişata son vermeyi hedeflediği mücadele, saat 22.45'te başladı ve A2 ekranlarından canlı yayınlandı. Ev sahibi İngiltere, kritik karşılaşmada Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ingiltere, grup lideri İspanya'yı takip etmeyi sürdürdü.