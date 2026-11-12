Uluslar Ligi'nde İngiltere, Hırvatistan'ı devirdi! Wembley'de 3 puanı aldı
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Ligi 3. Grup’ta İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Wembley Stadı’nda oynanan dev mücadelede İngiltere çeyrek final biletini, Hırvatistan ise kötü gidişata son vermeyi hedefledi. Saat 22.45’te başlayan karşılaşma, A2 ekranlarından canlı yayınlandı. Kritik mücadelede ev sahibi İngiltere, konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 ile geçti.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadı'nda kozlarını paylaştı. İngiltere'nin çeyrek final biletini almayı, Hırvatistan'ın ise kötü gidişata son vermeyi hedeflediği mücadele, saat 22.45'te başladı ve A2 ekranlarından canlı yayınlandı. Ev sahibi İngiltere, kritik karşılaşmada Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla ingiltere, grup lideri İspanya'yı takip etmeyi sürdürdü.
MAÇTAN POZİSYONLAR
İNGİLTERE ÖNE GEÇTİ
Morgan Rogers, Jude Bellingham'ın asistinde topu ağlara göndererek İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.
HIRVATİSTAN'DAN BERABERLİK GOLÜ
Hırvatistan, Petar Sucic'in 59. dakikada kaydettiği golle İngiltere karşısında skoru 1-1'e getirdi.
Uluslar Ligi'nde 4. galibiyetini alan İngiltere, 12 puanla grubunda ikinci sırada yer aldı. 4. mağlubiyetini yaşayan konuk takım ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
KANE'DEN REKOR
Kaptan Harry Kane, Hırvatistan karşısında 126. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru kırdı.
Geçen ay Ballon d'Or ödülünü kazanan 33 yaşındaki Harry Kane için karşılaşma öncesinde bir tören düzenlendi.
Prens William, üzerinde 126 yazan bir formayı Kane'e takdim etti.
Hırvatistan kaptanı ve eski Ballon d'Or sahibi Luka Modric ise ülkesinin federasyonu tarafından hazırlanan, Hırvatistan'a getirilen ilk futbol topunun özel olarak üretilmiş bir replikasını Kane'e verdi.
Kane, Hırvatistan karşısında milli formayla attığı gol sayısını 92'ye çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.