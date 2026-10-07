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UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta sonuçları: İngiltere, İspanya ve İsviçre gecenin kazananları arasında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AA
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UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta sonuçları: İngiltere, İspanya ve İsviçre gecenin kazananları arasında

EFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta, 6 Ekim'de 5 farklı grupta oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere Çekya'yı 3-0, İspanya ise Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında 3-0 kazanırken Slovakya, Moldova deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından milli ara dönemi sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül-ekim dönemindeki karşılaşmalarla yaşandı. Uluslar Ligi 4. haftasında bugün 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.

Bu sonuçların ardından milli ara dönemi sona ermiş oldu.

Hırvatistan-İspanya mücadelesi (A Haber Foto Arşiv)Hırvatistan-İspanya mücadelesi (A Haber Foto Arşiv)

TOPLU SONUÇLAR

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A LİGİ

3. Grup

İngiltere: 3 - Çekya: 0

Hırvatistan: 1 - İspanya: 2

İsviçre-Kuzey Makedonya mücadelesi (A Haber Foto Arşiv)İsviçre-Kuzey Makedonya mücadelesi (A Haber Foto Arşiv)
B LİGİ

1. Grup

İsviçre: 3 - Kuzey Makedonya: 0

İskoçya: 1 - Slovenya: 2

İskoçya-Slovenya mücadelesi (A Haber Foto Arşiv)İskoçya-Slovenya mücadelesi (A Haber Foto Arşiv)
C LİGİ

1. Grup

Arnavutluk: 2 - San Marino: 1

Belarus: 1 - Finlandiya: 0

3. Grup

Kazakistan: 2 - Faroe Adaları: 2

Moldova: 0 - Slovakya: 4

4. Grup

Estonya: 0 - İzlanda: 0

Lüksemburg: 0 - Bulgaristan: 2

Uluslar Ligi'nde dev randevuda İngiltere Çekya'yı 3-0'la geçti
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