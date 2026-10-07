UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta sonuçları: İngiltere, İspanya ve İsviçre gecenin kazananları arasında
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EFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta, 6 Ekim'de 5 farklı grupta oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere Çekya'yı 3-0, İspanya ise Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında 3-0 kazanırken Slovakya, Moldova deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından milli ara dönemi sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül-ekim dönemindeki karşılaşmalarla yaşandı. Uluslar Ligi 4. haftasında bugün 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.
Bu sonuçların ardından milli ara dönemi sona ermiş oldu.
TOPLU SONUÇLAR
Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A LİGİ
3. Grup
İngiltere: 3 - Çekya: 0
Hırvatistan: 1 - İspanya: 2
1. Grup
İsviçre: 3 - Kuzey Makedonya: 0
İskoçya: 1 - Slovenya: 2
1. Grup
Arnavutluk: 2 - San Marino: 1
Belarus: 1 - Finlandiya: 0
3. Grup
Kazakistan: 2 - Faroe Adaları: 2
Moldova: 0 - Slovakya: 4
4. Grup
Estonya: 0 - İzlanda: 0
Lüksemburg: 0 - Bulgaristan: 2