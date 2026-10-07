UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta sonuçları: İngiltere, İspanya ve İsviçre gecenin kazananları arasında

EFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta, 6 Ekim'de 5 farklı grupta oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere Çekya'yı 3-0, İspanya ise Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında 3-0 kazanırken Slovakya, Moldova deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından milli ara dönemi sona erdi.