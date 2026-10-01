Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı farklı geçti!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Danimarka ve Portekiz karşı karşıya geliydi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A2'den canlı yayınlandı. Potekiz, deplasmanda Danimarka karşısında adeta şov yaptı ve mücadeleyi 4-2 kazandı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Danimarka yeni sezonun üçüncü maçında Portekiz'i Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda konuk etti
A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çaldı.
Karşılıklı gollerin olduğu maçta son gülen Portekiz oldu. Konuk ekip karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
Turkuvaz Medya ekranlarında aynı anda iki Uluslar Ligi maçı daha oynandı. A Haber ekranlarında Almanya evinde Sırbistan'ı; A Spor ekranlarında ise Yunanistan sahasında Hollanda'yı konuk etti.
Almanya-Sırbistan mücadelesi haberi için tıklayınız.
Yunanistan-Hollanda mücadelesi haberi için tıklayınız.
DANİMARKA-PORTEKİZ MAÇI A2'DE
Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele A2 ekranlarından canlı yayınlandı.
MAÇTAN POZİSYONLAR
AÇILIŞ PORTEKİZ'DEN
13. dakikada Cancelo, sol taraftan taşıdığı topta kaleciyi avlamayı başardı.
DANİMARKA'DAN ENFES GOL!
23. dakikada Damsgaard müthiş golle skoru dengeye getirdi.
PORTEKİZ'DEN HIZLI CEVAP!
Portekiz, 2 dakika geçmeden Danimarka'ya Gonçalo Ramos'la cevap verdi!
HOJLUND GOLE KOŞTU!
53. dakikada Hojlund'un savunma arkası koşusu tehlikeli oldu ve Danimarka 2-2'lik beraberliği yakaladı.
VİTİNHA'DAN USTA BİTİRİCİLİK
ArKa direkte Vitinha kendini unutturdu ve kafa vuruşuyla Portekiz'i yeniden öne geçirdi!
SKORU JOAO FELİX BELİRLEDİ!
Joao Felix, 87. dakikada açık alanda bulduğu golle skoru tayin etti.
RONALDO MAÇTA YOKTU
Uluslar Ligi son maçında Norveç'i 2-1 yenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlamış, ısınmak için kenara çıkmış ancak süre alamadan maçı kenarda tamamlamıştı.
Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.
Jorge Jesus'un basın toplantısında Ronaldo hakkında ifadesi:
"Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı. İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."