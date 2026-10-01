Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı farklı geçti!

RONALDO MAÇTA YOKTU

Uluslar Ligi son maçında Norveç'i 2-1 yenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlamış, ısınmak için kenara çıkmış ancak süre alamadan maçı kenarda tamamlamıştı.

Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.

Jorge Jesus'un basın toplantısında Ronaldo hakkında ifadesi:

"Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı. İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."