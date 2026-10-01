Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Yunanistan ve Hollanda karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin sürpriz ekiplerinden Yunanistan yeni sezonun üçüncü maçında Hollanda'yı Selanik'deki Stadio Toumbas'ta konuk edecek. A Ligi'nde 2. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Grubun bir diğer mücadelesinde ise Almanya, sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Almanya-Sırbistan mücadelesini canlı izlemek için tıklayınız. A2 ekranlarında ise A Ligi 4. Grup'ta Danimarka evinde Portekiz'i konuk edecek. Danimarka-Portekiz mücadelesini canlı izlemek için tıklayınız. YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI A SPOR'DA Stadio Toumbas'da oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

YUNANİSTAN'DAN İKİDE İKİ! UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan Yunanistan, Hollanda karşılaşmasına kayıpsız çıkıyor. İki deplasman galibiyetiyle başlayan Yunanistan, bu kez taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. 24 Eylül'de Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Yunanistan, 27 Eylül'de de Almanya'yı dış sahada 1-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. İlk iki karşılaşmada rakip filelere 3 gol gönderen ekip, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Yunanistan, grubun üçüncü maçında Hollanda'yı konuk edecek. Hollanda mücadelesinin ardından ise 4 Ekim'de sahasında Almanya ile karşı karşıya gelecek.