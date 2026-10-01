Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım"
A Milli Futbol Takımı’nda gözler, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına çevrildi. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Montella ve Arda, Belçika sınavına ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
Vincenzo Montella ve Arda Güler, 2 Ekim Cuma günü Belçika ile deplasmanda oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
COURTOIS VE MBAPPE HAKKINDA
Türkiye Milli Takımı'nın yıldızı Arda Güler ise ilk olarak Real Madrid'den takım arkadaşı Courtois'e değindi. Başarılı oyuncu Arda Güler, "Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır." dedi.
"Mbappe çok dürüst bir insan, çok iyi bir futbolcu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Maç sonu biraz sohbet ettik ve formalarımızı değiştirdik."
"BELKİ BAZI ŞEYLERİ HATALI YAPTIK"
Arda Güler: "Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek iyi oynayıp, mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz."
"KENDİ PRENSİPLERİMİZ"
İlk olarak maç hakkındaki taktiksel yapıya değinen Montella, "Biz kendi temel oyun prensiplerimiz üzerinden stratejileri geliştirdik. Ona göre sahaya çıkacağız." şeklinde konuştu.