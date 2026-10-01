Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım"

Vincenzo Montella ve Arda Güler, 2 Ekim Cuma günü Belçika ile deplasmanda oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

COURTOIS VE MBAPPE HAKKINDA

Türkiye Milli Takımı'nın yıldızı Arda Güler ise ilk olarak Real Madrid'den takım arkadaşı Courtois'e değindi. Başarılı oyuncu Arda Güler, "Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır." dedi.

"Mbappe çok dürüst bir insan, çok iyi bir futbolcu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Maç sonu biraz sohbet ettik ve formalarımızı değiştirdik."