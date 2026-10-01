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Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım"

A Milli Futbol Takımı’nda gözler, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına çevrildi. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Montella ve Arda, Belçika sınavına ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Vincenzo Montella ve Arda Güler, 2 Ekim Cuma günü Belçika ile deplasmanda oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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COURTOIS VE MBAPPE HAKKINDA

Türkiye Milli Takımı'nın yıldızı Arda Güler ise ilk olarak Real Madrid'den takım arkadaşı Courtois'e değindi. Başarılı oyuncu Arda Güler, "Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır." dedi.

"Mbappe çok dürüst bir insan, çok iyi bir futbolcu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Maç sonu biraz sohbet ettik ve formalarımızı değiştirdik."

Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım" - 1

"BELKİ BAZI ŞEYLERİ HATALI YAPTIK"

Arda Güler: "Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek iyi oynayıp, mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz."

Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım" - 2

"KENDİ PRENSİPLERİMİZ"

İlk olarak maç hakkındaki taktiksel yapıya değinen Montella, "Biz kendi temel oyun prensiplerimiz üzerinden stratejileri geliştirdik. Ona göre sahaya çıkacağız." şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım" - 3

ELEŞTİRİLERE YÖNELİK

Sözlerine devam eden Montella, "Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım." şeklinde konuştu.

BELÇİKA'NIN KALİTESİ

Belçika'nın oyun gücüne ve FIFA sıralamasına dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. olan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz. A Ligi'ne alışkın değiliz. İtalya maçının ilk yarısında çok çok kötüydük, ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi." şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım" - 4

A LİGİ'NİN ZORLUĞU

Uluslar Ligi'nde A Ligi'nin zorluğuna ve mücadeleci yönüne dikkat çeken Montella, "A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor, böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz, kazanmak için yapıyoruz bu işi. Futbolculara 'her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız." dedi.

Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım" - 5

GENÇ OYUNCULARA SÜRE

Vincenzo Montella: "Gençlere fırsat vermeyi seviyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli şekilde katma değer oluşturarak takıma katmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz alışmaları gerekiyor bu seviyelere. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Bu yüzden eleştirilere dikkat edelim."

Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım" - 6

"ACI VEREN ŞEYLER OLDU"

Vincenzo Montella: "Bir hoca, takımda mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişelenir. Bu tarz dönemler olabilir. Dünya Kupası'nda yaşadığım gibi, futbolda bunlar var olan şeyler. Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı, yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim."

Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: "Ben bunları kaldırırım" - 7

"SANKİ BAŞKA BİRİSİ VARDI..."

Vincenzo Montella: "Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı. Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum."

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