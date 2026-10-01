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Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçı A Haber'de! İşte muhtemel 11'ler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçı A Haber'de! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Espen Eskas yönetecek. Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya ile Sırbistan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Espen Eskas düdük çalacak.

A HABER'DE YAYINLANACAK

Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

Almanya Sırbistan'ı yenerek kötü gidişata dur demek istiyor (AFP)Almanya Sırbistan'ı yenerek kötü gidişata dur demek istiyor (AFP)

MUHTEMEL 11'LER

ALMANYA: Atubolu, Baku, Tah, Thiaw, Raum, Pavlović, Wirtz, Gnabry, Bischof, Adeyemi, Woltemade

SIRBİSTAN: Milinković-Savić, Nedeljković, Eraković, Babić, Terzić, Gudelj, Lukić, Milinković-Savić, Tadić, Jović, Živković

ALMANYA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Almanya ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. İki maçta yalnızca 1 puan toplayan Almanya, Sırbistan karşısında galibiyet hedefliyor.

Sırbistan da Almanya'yı mağlup ederek ilk puanlarını almanın peşinde (EPA)Sırbistan da Almanya'yı mağlup ederek ilk puanlarını almanın peşinde (EPA)

SIRBİSTAN İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI

Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sırbistan ilk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Böylece Sırbistan, Almanya deplasmanına henüz puanla tanışamadan çıkacak.

1 EKİM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

  • Yunanistan - Hollanda / 21.45 / A Spor
  • Almanya - Sırbistan / 21.45 / A Haber
  • Danimarka - Portekiz / 21.45 / A2TV
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