Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçı A Haber'de! İşte muhtemel 11'ler
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Espen Eskas yönetecek. Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya ile Sırbistan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Espen Eskas düdük çalacak.
A HABER'DE YAYINLANACAK
Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
ALMANYA: Atubolu, Baku, Tah, Thiaw, Raum, Pavlović, Wirtz, Gnabry, Bischof, Adeyemi, Woltemade
SIRBİSTAN: Milinković-Savić, Nedeljković, Eraković, Babić, Terzić, Gudelj, Lukić, Milinković-Savić, Tadić, Jović, Živković
ALMANYA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR
Almanya ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. İki maçta yalnızca 1 puan toplayan Almanya, Sırbistan karşısında galibiyet hedefliyor.
SIRBİSTAN İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI
Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sırbistan ilk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Böylece Sırbistan, Almanya deplasmanına henüz puanla tanışamadan çıkacak.
1 EKİM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
- Yunanistan - Hollanda / 21.45 / A Spor
- Almanya - Sırbistan / 21.45 / A Haber
- Danimarka - Portekiz / 21.45 / A2TV