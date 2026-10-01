Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçı A Haber'de! İşte muhtemel 11'ler

Sırbistan da Almanya'yı mağlup ederek ilk puanlarını almanın peşinde (EPA)

SIRBİSTAN İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI

Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sırbistan ilk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Böylece Sırbistan, Almanya deplasmanına henüz puanla tanışamadan çıkacak.