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Lamine Yamal şov yaptı: İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Lamine Yamal şov yaptı: İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Haber ekranlarından futbolseverlerle buluştu. Futbolun yeni yıldızı Lamine Yamal'ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı mücadelede İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte maçtan öne çıkan anlar...

Uluslararası arenada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede dünya futbolunun iki güçlü temsilcisi kozlarını paylaştı.

Lamine Yamal şov yaptı: İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti - 1

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlandı. Zorlu mücadeleyi hakem Serdar Gözübüyük yönetti.

Lamine Yamal şov yaptı: İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti - 2

Perdeyi 2. dakikada açan İspanya, maç boyunca sergilediği başarılı futbolla dikkat çekti. Genç yıldızı Lamine Yamal'ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı mücadelede İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı

İSPANYA MAÇA GOLLE BAŞLADI

İSPANYA MAÇA GOLLE BAŞLADI: LAMINE YAMAL SAHNEDE

Mücadelenin 2. dakikasında İspanya öne geçti. Lamine Yamal'ın kaydettiği golle İspanya skoru 1-0'a getirdi. Golün asistini Alex Baena yaptı.

HIRVATİSTAN BERABERLİĞİ YAKALADI

HIRVATİSTAN BERABERLİĞİ YAKALADI

Mücadelenin 29. dakikasında Hırvatistan beraberliği yakaladı. Dion Beljo'nun kafa vuruşuyla kaydettiği golle skor 1-1'e geldi. Golün asistini Ivan Perisic yaptı.

İSPANYA YENİDEN ÖNE GEÇTİ

İSPANYA YENİDEN ÖNE GEÇTİ: GOL MARC PUBILL'DEN

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında İspanya yeniden öne geçti. Marc Pubill'in kafa vuruşuyla kaydettiği golle ev sahibi ekip skoru 2-1'e getirdi. Golün asistini Lamine Yamal yaptı.

İSPANYA FARKI 2'YE ÇIKARDI

İSPANYA FARKI 2'YE ÇIKARDI! YAMAL YİNE SAHNEDE

Mücadelenin 63. dakikasında İspanya farkı 2'ye çıkardı. Lamine Yamal'ın kaydettiği golle ev sahibi ekip skoru 3-1'e getirdi. Golün asistini Pedri yaptı.

Lamine Yamal şov yaptı: İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti - 3

İSPANYA'NIN FİKSTÜRÜ

İlk iki haftanın ardından İspanya, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim'de Çekya'yı konuk edecek. Luis de la Fuente'nin ekibi, 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. İspanya, kasım ayında ise 12 Kasım'da Çekya'ya konuk olacak ve grup aşamasını 15 Kasım'da İngiltere'yi ağırlayarak tamamlayacak.

Lamine Yamal şov yaptı: İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti - 4

HIRVATİSTAN'IN FİKSTÜRÜ

Hırvatistan, 3 Ekim'de İngiltere'yi konuk edecek. Slaven Bilic'in öğrencileri, 6 Ekim'de İspanya deplasmanına çıkacak. Hırvatistan, kasım ayında 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak ve grup aşamasını 15 Kasım'da Çekya'yı konuk ederek tamamlayacak.

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#Hırvatistan #İspanya
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