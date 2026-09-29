Lamine Yamal şov yaptı: İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti

İSPANYA'NIN FİKSTÜRÜ

İlk iki haftanın ardından İspanya, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim'de Çekya'yı konuk edecek. Luis de la Fuente'nin ekibi, 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. İspanya, kasım ayında ise 12 Kasım'da Çekya'ya konuk olacak ve grup aşamasını 15 Kasım'da İngiltere'yi ağırlayarak tamamlayacak.