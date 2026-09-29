Lamine Yamal şov yaptı: İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Haber ekranlarından futbolseverlerle buluştu. Futbolun yeni yıldızı Lamine Yamal'ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı mücadelede İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte maçtan öne çıkan anlar...
Uluslararası arenada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede dünya futbolunun iki güçlü temsilcisi kozlarını paylaştı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlandı. Zorlu mücadeleyi hakem Serdar Gözübüyük yönetti.
Perdeyi 2. dakikada açan İspanya, maç boyunca sergilediği başarılı futbolla dikkat çekti. Genç yıldızı Lamine Yamal'ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı mücadelede İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı
İSPANYA MAÇA GOLLE BAŞLADI: LAMINE YAMAL SAHNEDE
Mücadelenin 2. dakikasında İspanya öne geçti. Lamine Yamal'ın kaydettiği golle İspanya skoru 1-0'a getirdi. Golün asistini Alex Baena yaptı.
HIRVATİSTAN BERABERLİĞİ YAKALADI
Mücadelenin 29. dakikasında Hırvatistan beraberliği yakaladı. Dion Beljo'nun kafa vuruşuyla kaydettiği golle skor 1-1'e geldi. Golün asistini Ivan Perisic yaptı.
İSPANYA YENİDEN ÖNE GEÇTİ: GOL MARC PUBILL'DEN
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında İspanya yeniden öne geçti. Marc Pubill'in kafa vuruşuyla kaydettiği golle ev sahibi ekip skoru 2-1'e getirdi. Golün asistini Lamine Yamal yaptı.
İSPANYA FARKI 2'YE ÇIKARDI! YAMAL YİNE SAHNEDE
Mücadelenin 63. dakikasında İspanya farkı 2'ye çıkardı. Lamine Yamal'ın kaydettiği golle ev sahibi ekip skoru 3-1'e getirdi. Golün asistini Pedri yaptı.