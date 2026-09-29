UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! Çekya ile İngiltere A Spor'da kozlarını paylaşıyor

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Çekya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Sinobo Stadyumu'nda oynanan mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Çekya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Sinobo Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DA PAROLASI MUTLAK 3 PUAN

Gruptaki ilk maçlarında sahadan puansız ayrılan iki takım, bu kez 3 puan için mücadele ediyor.

İngiltere, gruptaki ilk maçında sahasında İspanya'yı konuk etti ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Çekya ise sahasında Hırvatistan'ı ağırladığı mücadeleyi 2-1 kaybetti.

İlk maçlarını puansız tamamlayan Çekya ve İngiltere, kritik karşılaşmada galibiyet alarak gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı hedefliyor.