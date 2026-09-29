-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! Çekya ile İngiltere A Spor'da kozlarını paylaşıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! Çekya ile İngiltere A Spor'da kozlarını paylaşıyor

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Çekya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Sinobo Stadyumu'nda oynanan mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Çekya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Sinobo Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İKİ TAKIMIN DA PAROLASI MUTLAK 3 PUAN

Gruptaki ilk maçlarında sahadan puansız ayrılan iki takım, bu kez 3 puan için mücadele ediyor.

Wembleydeki gol düellosunda kazanan İspanyaWembleydeki gol düellosunda kazanan İspanya WEMBLEY'DEKİ GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN İSPANYA

İngiltere, gruptaki ilk maçında sahasında İspanya'yı konuk etti ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Çekya ise sahasında Hırvatistan'ı ağırladığı mücadeleyi 2-1 kaybetti.

3 puan Hırvatistanın3 puan Hırvatistanın 3 PUAN HIRVATİSTAN'IN

İlk maçlarını puansız tamamlayan Çekya ve İngiltere, kritik karşılaşmada galibiyet alarak gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı hedefliyor.

#İngiltere #Çekya
Önceki Haber
UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! İspanya ile Hırvatistan A Haber'de karşı karşıya geliyor
UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! İspanya ile Hırvatistan A Haber'de karşı karşıya geliyor
C Grubu'nda puanlar paylaşıldı! Moldova ile Faroe Adaları yenişemedi
Sonraki Haber
C Grubu'nda puanlar paylaşıldı! Moldova ile Faroe Adaları yenişemedi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın