UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! Çekya ile İngiltere A Spor'da kozlarını paylaşıyor
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UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Çekya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Sinobo Stadyumu'nda oynanan mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Çekya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Sinobo Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
İKİ TAKIMIN DA PAROLASI MUTLAK 3 PUAN
Gruptaki ilk maçlarında sahadan puansız ayrılan iki takım, bu kez 3 puan için mücadele ediyor.
İngiltere, gruptaki ilk maçında sahasında İspanya'yı konuk etti ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Çekya ise sahasında Hırvatistan'ı ağırladığı mücadeleyi 2-1 kaybetti.
İlk maçlarını puansız tamamlayan Çekya ve İngiltere, kritik karşılaşmada galibiyet alarak gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı hedefliyor.