A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Karşılaşmada İtalyan hakem Simone Sozza düdük çaldı.

Kasım ayında yeniden sahaya çıkacak Çekya, 12 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak. Gruptaki son karşılaşmasında ise 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanına çıkacak ve Uluslar Ligi'ndeki grup aşamasını tamamlayacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Çekya, 29 Eylül'de İngiltere'yi konuk edecek. Ardından 3 Ekim'de İspanya deplasmanına çıkacak olan Çekya, 6 Ekim'de ise bu kez İngiltere'ye konuk olacak.

HIRVATİSTAN ÖNCE İSPANYA DEPLASMANINA ÇIKACAK

Hırvatistan, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül'de İspanya'ya konuk olacak. 3 Ekim'de İngiltere'yi ağırlayacak olan Hırvatistan, 6 Ekim'de ise İspanya ile bu kez kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Kasım ayındaki son iki karşılaşmasında 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak olan Hırvatistan, 15 Kasım'da Çekya'yı ağırlayacak. Böylece iki takım, Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında yeniden karşı karşıya gelecek.

LUKA MODRIC SAHNEYE ÇIKTI! HIRVATİSTAN 1-0 ÖNE GEÇTİ

Hırvatistan, deneyimli oyuncusu Luka Modric'in 46. dakikada rakiplerini harika çalımlarla geçerek ceza sahası içinde çektiği şutla bulduğu golle 1-0 öne geçti.

ÇEKYA SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Çekya, 54. dakikada Karabec'in attığı golle skora dengeyi getirdi.

PERISIC ORTALADI, PASALIC TAMAMLADI! HIRVATİSTAN YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Hırvatistan, Perisic'in yaptığı ortada Marco Pasalic'in kafa vuruşuyla bulduğu golle yeniden öne geçerek skoru 2-1'e getirdi.