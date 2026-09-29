İsviçre deplasmanda doludizgin: 3 puan 3 golle geldi

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda futbol heyecanı devam etti. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Hampden Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Para ekranlarından futbolseverlerle buluştu. İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.