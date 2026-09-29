İsviçre deplasmanda doludizgin: 3 puan 3 golle geldi
UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda futbol heyecanı devam etti. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Hampden Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Para ekranlarından futbolseverlerle buluştu. İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Uluslararası arenada milli takımlar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, A Para ekranlarından canlı yayınlandı. Karşılaşmada ev sahibi İskoçya için kırılma anı henüz 11. dakikada yaşandı.
İskoç futbolcu Jack Hendry, doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasının ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren İsviçre, baskısını artırdı.
RODRIGUEZ PERDEYİ AÇTI
Kırmızı karttan yalnızca bir dakika sonra sahneye çıkan Ricardo Rodriguez, 12. dakikada kaydettiği golle İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. Topun kontrolünü ele alan Murat Yakın'ın ekibi, ilk yarıda başka gol bulamasa da soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
ELVEDI VE AMDOUNI FARKI AÇTI: İSVİÇRE LİDERLİĞİNİ KORUDU
İsviçre, ikinci yarıda da baskılı oyununu sürdürdü. Mücadelenin 55. dakikasında Dan Ndoye'nin yaptığı asistte topla buluşan Nico Elvedi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. 10 kişi kalan İskoçya hücumda organize olmakta güçlük çekerken İsviçre baskısını sürdürdü.