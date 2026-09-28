B Grubu'nda kazanan çıkmadı! Kuzey İrlanda ile Macaristan puanları paylaştı
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UEFA Uluslar B Ligi’nde Kuzey İrlanda ile Macaristan karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadele 0-0 sona ererken, iki ekip de sahadan 1’er puanla ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada iki güçlü ekip kozlarını paylaştı. B Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelen Kuzey İrlanda ile Macaristan, sahadan galibiyetle ayrılmak için kıyasıya mücadele etti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Kuzey İrlanda ile Macaristan sahadan 1'er puanla ayrıldı.
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