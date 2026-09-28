B Ligi'nde zorlu 90 dakika! Romanya ile Bosna Hersek karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında oynanan kritik karşılaşmada iki güçlü ekip karşı karşıya geliyor. B Ligi grup mücadelesinde kozlarını paylaşan Romanya ile Bosna Hersek, sahadan galibiyet ve kritik puanlarla ayrılmak için kıyasıya mücadele ediyor.