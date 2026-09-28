İtalya karşısında peş peşe goller sonrası taraftarlardan istifa tezahüratı
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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’nde İtalya ile Bursa’da oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde gördüğü peş peşe goller tribünleri ayağa kaldırdı. Skorun kısa sürede 3-0’a gelmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan binlerce taraftar, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve TFF yönetimini istifaya çağırdı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor.
ATV ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, ilk yarıda İtalya'nın peş peşe gelen gollerine engel olamadı.
TRİBÜNLERDEN ÇİFTE İSTİFA ÇAĞRISI
Skorun 3-0'a gelmesinin ardından tribünleri dolduran binlerce taraftarın tepkisi gecikmedi. Sahadaki oyuna ve teknik heyetin tercihlerine tepki gösteren Bursa tribünleri, "Montella istifa" sloganlarıyla İtalyan teknik adamı protesto etti.
Taraftarlar ayrıca "TFF istifa" tezahüratlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya çağırdı.